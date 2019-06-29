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Проект Минюста призван сделать базу данных Госрегистра бесплатной для СМИ — разъяснение


Министерство юстиции РА  провело на сайте www.e-draft.am  открытую дискуссию по  проведению поправок  и дополнений в ряде законов, включая закон о СМИ. Цель проекта - сделать базу данных Государственного регистра юридических лиц бесплатной для журналистов.

Как передает Арменпресс,  во  избежание  возможных недоразумений Министерство распространило  разъяснение о том,  что электронной сайт draft.am был создан для  общественного обсуждения проектов, разработанных  государственными  органами. Это предполагает, что ожидается  сотрудничество с гражданским обществом, представителями отраслевых  организаций, представляющих  целенаправленные рекомендации по улучшению проектов. 

"Кроме  того, он будет отдельно направлен  руководителям  СМИ, предполагается также проведение  встреч  с  заинтересованными сторонами  в  формате публичных обсуждений. Никто   по этому вопросу не спешит, никто не хочет предлагать нормы, ухудшающие действующие принципы  регулирования.  Единственная цель –найти решение  вопроса,  долгое   время озвучиваемое СМИ, и – повторяем: чтобы сделать базу данных Государственного регистра юридических лиц бесплатной для журналистов», говорится  в разъяснении. 

 

Проект можно  прочитать на сайте  https://www.e-draft.am/projects/1772




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