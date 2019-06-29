Проект Минюста призван сделать базу данных Госрегистра бесплатной для СМИ — разъяснение

Министерство юстиции РА провело на сайте www.e-draft.am открытую дискуссию по проведению поправок и дополнений в ряде законов, включая закон о СМИ. Цель проекта - сделать базу данных Государственного регистра юридических лиц бесплатной для журналистов.

Как передает Арменпресс, во избежание возможных недоразумений Министерство распространило разъяснение о том, что электронной сайт draft.am был создан для общественного обсуждения проектов, разработанных государственными органами. Это предполагает, что ожидается сотрудничество с гражданским обществом, представителями отраслевых организаций, представляющих целенаправленные рекомендации по улучшению проектов.

"Кроме того, он будет отдельно направлен руководителям СМИ, предполагается также проведение встреч с заинтересованными сторонами в формате публичных обсуждений. Никто по этому вопросу не спешит, никто не хочет предлагать нормы, ухудшающие действующие принципы регулирования. Единственная цель –найти решение вопроса, долгое время озвучиваемое СМИ, и – повторяем: чтобы сделать базу данных Государственного регистра юридических лиц бесплатной для журналистов», говорится в разъяснении.

Проект можно прочитать на сайте https://www.e-draft.am/projects/1772