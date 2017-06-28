Анонс мероприятий на 30 июня
15:48, Июнь 29, 2019
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 16:02 Анонс мероприятий на 1 июля
- 15:48 Анонс мероприятий на 30 июня
- 15:13 В ближайшие дни на территории РА столбик термометра опустится на 5-6 градусов
- 14:42 В Европе будет создан первый в мире военный интернет
- 14:20 В Китае выпавшего из окна малыша спас случайный прохожий
- 14:19 Артур Алексанян вышел в полуфинал Европейских игр
- 13:52 За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня более 90 раз
- 13:40 Эрдоган встретился с Путиным
- 13:30 Артур Алексанян победно стартовал на Европейских играх — он в четвертьфинале
- 13:25 Борец Максим Манукян проиграл на старте Европейских игр
- 13:16 Автодорога Ванадзор-Алаверди-Баграташен закрыта для грузовиков и автобусов
- 12:22 Президент Армении удостоен приза форума Crans Montana PRIX DE LA FONDATION 2019
- 12:21 Полиция выяснила личности участников драки в Давиташене
- 11:40 В Ереване в результате драки 8 человек доставлены в больницу с телесными повреждениями
- 11:32 Бако Саакян возложил венок к памятнику без вести пропавшим воинам
- 11:07 Слушатели Летней школы ознакомятся с новейшим этапом истории военного искусства —"Айастани Анрапетутюн"
- 11:03 Почему нет претендентов на вакантные рабочие места —"Айастани Анрапетутюн"
- 10:58 Европейские индексы - 28-06-19
- 10:57 Американские индексы выросли - 28-06-19
- 10:55 Цены на цветные металлы - 28-06-19
- 10:54 Цены на драгоценные металлы - 28-06-19
- 10:53 Цены на нефть снизились - 28-06-19
- 10:51 Бако Саакян присутствовал на концерте, посвященном 30-летию воссоздания Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви
- 10:45 По предложению Армена Саркисяна, UNCTAD готовит доклад по инвестиционной политике Армении
- 28.06-21:46 В Москве состоялось 31-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации РФ и НС Армении
- 28.06-20:55 Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Марию Пейчинович Бурич по случаю избрания на пост генерального секретаря Совета Европы
- 28.06-20:20 Парламент Кипра ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС
- 28.06-20:16 Валентина Матвиенко планирует совершить визит в Армению осенью
- 28.06-20:13 Вице-премьер Тигран Авинян принял делегацию правительства Шарджи
- 28.06-19:14 Плоды сотрудничества будут заметны в краткосрочной перспективе: вице-премьер Авинян на армяно-грузинском бизнес-форуме
- 28.06-18:50 Замминистра ИД Армении представил на СМИД ОЧЭС демократические изменения в стране
- 28.06-18:38 Президент Армении встретился с генеральным директором компании Cargill
- 28.06-18:36 Парламент Армении ратифицировал соглашение между Арменией и США
- 28.06-18:33 Армянский боксер Гор Нерсисян завоевал бронзу на Европейских играх
- 28.06-17:55 Парламентская фракция “Мой шаг” выдвинула кандидатом в члены Высшего судебного совета Анну Маргарян
10:53, 25.06.2019
Просмотрели 1102 раз В некоторых районах ереванского административного района Кентрон временно будет прекращена подача газа
15:40, 24.06.2019
Просмотрели 1092 раз Грузиновед закрытие Россией КПП “Верхний Ларс” считает маловероятным
16:00, 22.06.2019
Просмотрели 1091 раз Посольство РА представило ходатайство в суд с просьбой сократить срок ареста гражданина Армении
17:12, 24.06.2019
Просмотрели 1034 раз Азиатские индексы - 24-06-19
17:56, 23.06.2019
Просмотрели 1027 раз Основанные на принципах дружбы армяно-кыргызские отношения продолжат развиваться – Президента Саркисяна поздравил Сооронбай Жээнбеков