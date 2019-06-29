В ближайшие дни на территории РА столбик термометра опустится на 5-6 градусов

Днем 29-го, 30-го июня, 1-го июля, ночью 2-го июля в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, в отдельных местах ожидаются интенсивные осадки, в отдельных местах возможен град.

Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

Днем 2-го июля, с 3-4 ожидается погода без осадков. С 28 июня по 1-го июля температура воздуха постепенно понизится на 5-6 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, вЕреване 29-го, 30-го июня, 1-го июля, ночью 2-го июляожидается дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Днем 2-го июля, с 3-4 ожидается погода без осадков.