В Европе будет создан первый в мире военный интернет

Министры обороны Германии и Нидерландов подписали соглашение о создании первого в мире военного интернета. Об этом сообщает ZDNet.

Как передает Арменпресс со ссылкой на lenta.ru, проект будет называться TacticalEdgeNetworking (TEN).

Он станет прототипом для объединения военных сетей других членов НАТО в будущем.

Штаб-квартира TEN будет находиться в немецком городе Кобленц, центр дизайна и прототипирования разместят в Амерсфорте, Нидерланды.

На первом этапе с помощью TEN будет организована связь между наземными операциями немецкой армии и тактической коммуникационной программой FOXTROT Минобороны Нидерландов.

Создание TEN обойдется двум странам в несколько миллионов евро. Средства пойдут на закупку нового оборудования для армии, совместимого с TEN.