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Артур Алексанян вышел в полуфинал Европейских игр


Чемпион Европы, мира и Олимпийских игр, борец греко-римского стиля   Артур Алексанян в четвертьфинале  встречался с Даниелем Гастли и победил со счетом 3:1. вышел полуфинал  Европейских игр.

Как  передает Арменпресс, на Евроиграх-2019  в  Минске  на старте  Артур Алексанян  встретился с представителем Грузии Ревазом Надареишвили и победил со счетом 2:1.  Гюмриец  вышел в 1/2 финала.

Пока сборная Армении завоевала 5 медалей. Из наших самбистов Тигран Киракосян завоевал золото,  Давид Григорян – серебро, Арсен Казарян – бронзу.

Боксеры Карен Тонаканян и Гор Нерсисян стали бронзовыми медалистами.

В Европейских играх принимают участие более 4000 спортсменов из 50 стран. В рамках Европейских игр будут проведены два чемпионата Европы,а по8 видам спорта – квалификационные  турниры к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Армения представлена  во Вторых Европейских играх  37 спортсменами.

 




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