Артур Алексанян вышел в полуфинал Европейских игр

Чемпион Европы, мира и Олимпийских игр, борец греко-римского стиля Артур Алексанян в четвертьфинале встречался с Даниелем Гастли и победил со счетом 3:1. вышел полуфинал Европейских игр.

Как передает Арменпресс, на Евроиграх-2019 в Минске на старте Артур Алексанян встретился с представителем Грузии Ревазом Надареишвили и победил со счетом 2:1. Гюмриец вышел в 1/2 финала.

Пока сборная Армении завоевала 5 медалей. Из наших самбистов Тигран Киракосян завоевал золото, Давид Григорян – серебро, Арсен Казарян – бронзу.

Боксеры Карен Тонаканян и Гор Нерсисян стали бронзовыми медалистами.

В Европейских играх принимают участие более 4000 спортсменов из 50 стран. В рамках Европейских игр будут проведены два чемпионата Европы,а по8 видам спорта – квалификационные турниры к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Армения представлена во Вторых Европейских играх 37 спортсменами.