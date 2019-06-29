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В Китае выпавшего из окна малыша спас случайный прохожий


В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, мужчина в последний момент поймал падающего из окна трехлетнего ребенка.

Как передает Арменпресс со ссылкой  на DailyMail, инцидент произошел в прошлый  вторник, 18 июня.

38-летний ЧэньХао возвращался с работы и услышал детский плач, доносящийся с балкона жилого дома. По словам мужчины, он подошел ближе и увидел, что трехлетний мальчик сидит слишком близко к краю балкона. Хао попытался успокоить его, однако тот начал падать. На кадрах видно, как китаец подбегает и хватает ребенка. Они оба падают на землю, и к ним подходят очевидцы, которые пытаются помочь.

Выяснилось, что мать мальчика оставила его дома одного и пошла в магазин. Ей сообщили о произошедшем, после чего она немедленно отвезла ребенка в больницу. Врачи провели обследование, которое показало, что он не пострадал. Женщина поблагодарила Хао за то, что он спас жизнь ее ребенку.




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