Эрдоган встретился с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G-20.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкая HABERTURK..

В своем выступлении Эрдоган сказал, что обе страны достигли значительного прогресса.

«Наше сотрудничество по закупке систем S-400 позволит добиться большего прогресса. Эти ракетные системы очень важны для нас», - сказал он.

Эрдоган также заявил, что одним из наиболее важных вопросов для них является и эксплуатация атомной электростанции Аккую, в создание которой Россия вносит большой вклад.

Президент России Путин отметил, что масштабные энергетические проекты между двумя странами будут продолжаться.

«В 2018 году объем торговли между двумя странами увеличился на 15%. С обеих сторон взаимные инвестиции составили около 10 миллиардов долларов», - сказал он.

Путин сказал о прогрессе, достигнутом между двумя странами в сфере туризма.

«В прошлом году 6 миллионов российских туристов посетили Турцию. Это рекордный показатель. Российские туристы тратят много денег в Турции, которая получает доход около 5 миллиардов долларов», - заключил он.