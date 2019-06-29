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Артур Алексанян победно стартовал на Европейских играх — он в четвертьфинале


Чемпион Европы, мира и Олимпийских игр, борец  Артур Алексанян (98 кг)  победно стартовал  на Европейских играх. 

Как  передает Арменпресс, на Евроиграх-2019  в  Минске на старте  Артур Алексанян  встретился с представителем Грузии Ревазом Надареишвили и победил со счетом 2:1.  Он вышел в 1/4 финала.

Пока сборная Армении завоевала 5 медалей. Из наших самбистов Тигран Киракосян завоевал золото,  Давид Григорян – серебро, Арсен Казарян – бронзу.

Боксеры Карен Тонаканян и Гор Нерсисян стали бронзовыми медалистами.

В Европейских играх принимают участие более 4000 спортсменов из 50 стран. В рамках Европейских игр будут проведены два чемпионата Европы, а по  8 видам спорта – квалификационные  турниры к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Армения представлена  во Вторых Европейских играх  37 спортсменами.

 




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