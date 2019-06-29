Борец Максим Манукян проиграл на старте Европейских игр

Член национальной сборной Армении, борец греко-римского стиля Максим Манукян проиграл на старте Европейских игр.

Как передает Арменпресс, на Евроиграх в Минске Максим Манукян (87 кг) в 1/8 финала встречался с представителем Украины Жаном Беленюком и проиграл ему со счетом 1:5.

Пока сборная Армении завоевала 5 медалей. Из наших самбистов Тигран Киракосян завоевал золото, Давид Григорян – серебро, Арсен Казарян – бронзу.

Боксеры Карен Тонаканян и Гор Нерсисян стали бронзовыми медалистами.