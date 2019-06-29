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Борец Максим Манукян проиграл на старте Европейских игр


Член национальной  сборной  Армении, борец греко-римского стиля   Максим Манукян проиграл на старте  Европейских игр.

Как  передает Арменпресс, на Евроиграх в  Минске Максим Манукян (87 кг) в 1/8 финала  встречался с представителем Украины  Жаном Беленюком и проиграл ему со счетом 1:5.

Пока сборная Армении завоевала 5 медалей. Из наших самбистов Тигран Киракосян завоевал золото,  Давид Григорян – серебро, Арсен Казарян – бронзу.

Боксеры Карен Тонаканян и Гор Нерсисян стали бронзовыми медалистами.




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