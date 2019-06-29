Автодорога Ванадзор-Алаверди-Баграташен закрыта для грузовиков и автобусов

На автодороге Ванадзор-Алаверди-Баграташен проводятся строительные работы, в результате чего она закрыта для грузовиков и автобусов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МЧС РА.

Предлагаются альтернативные дороги – Степанаван-Ташир-Гогаван и Дилижан-Ноемберян-Баграташен.

По состоянию на 08:30 часов 29 июня, все дороги в Армении проходимы.

Согласно информации, полученной из департамента дорог Министерства территориального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.