Автодорога Ванадзор-Алаверди-Баграташен закрыта для грузовиков и автобусов
На автодороге Ванадзор-Алаверди-Баграташен проводятся строительные работы, в результате чего она закрыта для грузовиков и автобусов.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает МЧС РА.
Предлагаются альтернативные дороги – Степанаван-Ташир-Гогаван и Дилижан-Ноемберян-Баграташен.
По состоянию на 08:30 часов 29 июня, все дороги в Армении проходимы.
Согласно информации, полученной из департамента дорог Министерства территориального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.
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