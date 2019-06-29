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Автодорога Ванадзор-Алаверди-Баграташен закрыта для грузовиков и автобусов


На автодороге  Ванадзор-Алаверди-Баграташен проводятся строительные  работы, в  результате  чего она закрыта  для  грузовиков  и автобусов.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает МЧС РА.

Предлагаются альтернативные дороги – Степанаван-Ташир-Гогаван и Дилижан-Ноемберян-Баграташен.

По состоянию на 08:30 часов  29 июня, все дороги в  Армении проходимы.

 Согласно информации, полученной  из департамента дорог Министерства  территориального развития  и инфраструктур Грузии,  дорога  Степанцминда-Ларс открыта  для  всех видов  транспорта.

 




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