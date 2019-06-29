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Президент Армении удостоен приза форума Crans Montana PRIX DE LA FONDATION 2019


28 июня в Женеве состоялась торжественная церемония награждения PRIX DE LA FONDATION 2019 Форума Кранс-Монтана, в которой  приняли участие видные государственные, общественные и политические деятели, дипломаты, бизнесмены и представители армянской общины Швейцарии.

Эта престижная международная организация ежегодно награждает лиц, представляющих сферы социальной ответственности, отличаются лидерством, инновациями и способностью выступать в авангардной  роли. С 1989 года премия объединяет  деятелей  во имя мира, свободы и демократии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в этом году  премии PRIX DE LA FONDATION 2019Форума КрансМонтана удостоены  президент РА  Армен Саркисян, президент Словении БорутПахори и первая леди Гвинеи ДженеКабаКонде.

Вручая награду  президенту  Армения Армену Саркисяну, основатель и почетный президентCransMontanaForum Жан Поль Картер, в частности, сказал:

«Господин президент, всегда приятно слушать Вас. Мы ценим Ваше слово не потому, что это слово ученого, а потому,  что оно поучительно и ясно. Армения маленькая страна, но она находится на очень важном и сложном  перекрестке. Заняв пост президента, вы принесли надежду и утешение.

Вместе нам еще многое предстоит сделать, и вместе мы можем воплотить это в жизнь. Я хотел бы поблагодарить Вас за все, что вы делаете". 

Выразив благодарность за почетную награду, президент Республики Армения Армен Саргсян сказал: 

«Это очень важный и ценный приз. Я приму его как подарок, а также как  благодарность за мою будущую жизнь и за мою будущую работу.

Приз  весьма важен, поскольку CransMontana - особое место и ценность, и не только в моем сердце и мыслях, но и во всем мире. Прежде всего, это уникальная организация, которая активно работает и действует еще с эпохи империй  и до конца холодной войны, от однополярного мира до неопределенности наших дней. Я уверен, что он будет играть свою уникальную роль и завтра, когда будущее станет ближе.

Во-вторых, я считаю это лакмусовой бумажкой. Идеи CransMontana географически могут быть применены в любом месте, будь то Южная Африка или Ближний Восток, Балканы, и  тебе  открывается палитра проблем, в том числе и скрытых, о которых люди обычно не говорят. И это большое достижение.

В-третьих, это довольно молодая организация, молодая по духу, с очень молодым президентом, которому не стыдно учиться каждый день, и он обладает большой энергией. В моем лексиконе молодость или возраст связаны со способностью действовать и вовлекать в эту работу других. Они также связаны с учением, обучением и приобретением друзей. Всеми этими качествами обладает  президент CransMontana и вся  структура.

И наконец, это отличное место, чтобы найти друзей,   доказать, что все, во что ты верил, было правильно. Я очень рад, что, проведя здесь полтора дня, я уже смог найти друзей из африканских стран, Европы и Ближнего Востока. Но самое главное – я  нашел людей, которые разделяют со мной те же идеи.

Всего за 5–10 минут до этого я разговаривал с министром Ганы о том, как важно подключать людей по всему миру с помощью  интернета. И за эти пять минут  я теперь понял, что Армения намного ближе к Гане. И, пожалуй, у нас одна и та же миссия, у Вас -  в Африке, у нас - в Центральной Евразии.

Я хотел бы увидеть всех вас однажды в Армении. Я хотел бы, чтобы все вы посетили Армению на конференции CransMontana и использовали эту открытку в Средиземноморье и Евразии, чтобы понять, что происходит - от Афганистана до Китая и Испании.

Я благодарен всем вам и  надеюсь увидеть вас   в Армении. Хотел бы, чтобы  вы все посетили Армению на форуме  Crans Montana  и использовали эту  лакмусовую бумажку в Средиземноморье и Евразии – чтобы понять, что происходит от Афганистана до Китая и Испании".

Награды  PRIX DE LA FONDATION   Crans Montana Forum в разное  время удостаивались экс-премьер Израиля Ицхак Рабин, экс-президент Михаил Горбачев, экс-глава  Палестины Ясер Арафат,  экс-глава Пакистана Беназир Бхутто, экс-президент Польши Лех Валенса, экс-президент Чили Мишель Бачеле, экс-глава Еврокомиссии ЖозеМануэль Баррозу,  помощник  госсекретаря Ричард Холбрук, экс-премьер Ливана Рафик Харири, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и др.

 




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