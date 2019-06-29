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Полиция выяснила личности участников драки в Давиташене


28 июня в  23.08 часов  в Маштоцкое  отделение  полиции поступило сообщение о том, что на 4-ул. Давиташена идет драка, необходимо вмешательство полиции.

На  место немедленно выехала оперативная группа.

Чуть позже в Маштоцкое  отделение   из разных МЦ  поступили сообщения о том, что к  ним  доставлены  8 граждан с  телесными повреждениями. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, граждане  получили телесные повреждения  в  драке  на 4-ул. Давиташена.

В результате  предпринятых  полномасштабных  оперативно-разведывательных мероприятий выяснена  личность всех участников.

Возбуждено уголовное  дело.

Назначена судмедэкспертиза.

Проводится следствие.




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