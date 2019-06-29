Полиция выяснила личности участников драки в Давиташене
28 июня в 23.08 часов в Маштоцкое отделение полиции поступило сообщение о том, что на 4-ул. Давиташена идет драка, необходимо вмешательство полиции.
На место немедленно выехала оперативная группа.
Чуть позже в Маштоцкое отделение из разных МЦ поступили сообщения о том, что к ним доставлены 8 граждан с телесными повреждениями.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, граждане получили телесные повреждения в драке на 4-ул. Давиташена.
В результате предпринятых полномасштабных оперативно-разведывательных мероприятий выяснена личность всех участников.
Возбуждено уголовное дело.
Назначена судмедэкспертиза.
Проводится следствие.