Бако Саакян возложил венок к памятнику без вести пропавшим воинам

29 июня в связи с Днем павших за родину и без вести пропавших Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Степанакертский мемориальный комплекс и возложил венок к памятнику воинам, пропавшим без вести в ходе Aрцахской войны.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.