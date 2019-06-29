Газета "Айастани Анрапетутюн" пишет:

«С 1 июля в Ереванском государственном университетестартует двухнедельный учебный курс Летней школы «Проблемы и вызовы региональной безопасности в контексте современного мирового порядка». В этом году будут обсуждаться вопросы безопасности текущего мирового порядка и другиесопутствующие темы. Участники смогут познакомиться с новейшим этапа истории военного искусства, изучить геополитическое видение стран региона, обсудить и проанализировать текущую ситуацию в Армении в условиях арцахского конфликта. Главный преподаватель - кандидат исторических наук, пресс-секретарь министра обороны РА Арцрун Ованнисян. Опытные специалисты в этой области также выступят с лекциями".

Как передает Арменпресс, в беседе с газетой Ованнисянсообщил, что курс проводится по его собственной инициативе, при поддержке ЕГУ и Министерства обороны РА.

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