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Слушатели Летней школы ознакомятся с новейшим этапом истории военного искусства —"Айастани Анрапетутюн"


Газета "Айастани Анрапетутюн" пишет:

«С 1 июля в Ереванском государственном университетестартует  двухнедельный учебный курс Летней  школы «Проблемы и вызовы региональной безопасности в контексте современного мирового порядка». В этом году будут обсуждаться  вопросы безопасности текущего мирового порядка и другиесопутствующие  темы. Участники смогут  познакомиться с новейшим этапа истории военного искусства, изучить геополитическое видение стран региона, обсудить и проанализировать текущую ситуацию в Армении в условиях арцахского конфликта. Главный преподаватель - кандидат исторических наук, пресс-секретарь министра обороны РА Арцрун Ованнисян. Опытные специалисты в этой области также выступят с лекциями".

Как передает Арменпресс, в  беседе с газетой  Ованнисянсообщил, что курс проводится по его собственной инициативе, при поддержке ЕГУ и Министерства обороны РА.

 

 

Полный  текст статьи читайте  в сегодняшнем номере газеты

 

 

 




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