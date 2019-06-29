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Почему нет претендентов на вакантные рабочие места —"Айастани Анрапетутюн"


Газета "Айастани Анрапетутюн" пишет: «В сфере госслужбы есть вакансии, которые постоянно выдаются, а претендентов нет. В связи с этим начальник управления государственной службы аппарата премьер-министра Республики Армения Гаруш Давтян говорит, что они пытаются понять,  проблема в должности  или  сами  граждане не соответствуют требованиям  этой должности или, а возможно, существует другая объективная или субъективная ситуация.

По его словам, прошлая  статистика тендеров показывала, что в среднем на одну должность претендуют 1 или 1,5 гражданина. Из-за ряда обстоятельств привлекательность системы снизилась. Теперь они должны попытаться взглянуть на проблему системно  и понять, почему они нетзаявок.

Работа, однако, не ограничивается этим. В контексте реформ государственной службы обсуждается также вопрос заработной платы. По словам Давтяна, ведутся бурные  споры о заработной плате –насколько можно повысить зарплату, в какой степени она будет сопоставима с частным сектором?"

 

 

Полный  текст статьи читайте  в сегодняшнем номере газеты.




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