Газета "Айастани Анрапетутюн" пишет: «В сфере госслужбы есть вакансии, которые постоянно выдаются, а претендентов нет. В связи с этим начальник управления государственной службы аппарата премьер-министра Республики Армения Гаруш Давтян говорит, что они пытаются понять, проблема в должности или сами граждане не соответствуют требованиям этой должности или, а возможно, существует другая объективная или субъективная ситуация.

По его словам, прошлая статистика тендеров показывала, что в среднем на одну должность претендуют 1 или 1,5 гражданина. Из-за ряда обстоятельств привлекательность системы снизилась. Теперь они должны попытаться взглянуть на проблему системно и понять, почему они нетзаявок.

Работа, однако, не ограничивается этим. В контексте реформ государственной службы обсуждается также вопрос заработной платы. По словам Давтяна, ведутся бурные споры о заработной плате –насколько можно повысить зарплату, в какой степени она будет сопоставима с частным сектором?"

Полный текст статьи читайте в сегодняшнем номере газеты.