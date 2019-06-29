Европейские индексы - 28-06-19
МОСКВА, 29 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.04% и составил 12398.80 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.83% и составил 5538.97 пункта, британский FTSE вырос на 0.31% и составил 7425.63 пункта, а российский RTSI снизился на 0.54% и составил 1380.52 пункта.
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