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Бако Саакян присутствовал на концерте, посвященном 30-летию воссоздания Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви


28 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на состоявшемся в Центре культуры и молодежи города Шушиконцерте, посвященном 30-летию воссоздания Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах,на концерте выступили всемирно известный певец Патрик Фьори (Франция), музыкант Армен Агаронян (США), ряд исполнителей из Армении и Арцаха.

На мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии ААЦ архиепископ ПаргевМартиросян, председатель Национального собрания Ашот Гулян и другие должностные лица, представители Армении и Диаспоры.




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