По предложению Армена Саркисяна, UNCTAD готовит доклад по инвестиционной политике Армении

Президент Армении Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Женеве, встретился с Генеральным секретарем ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Мукисой Китуйи.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, генеральный секретарь ЮНКТАД выразил благодарность президенту Саркисяну за то, что он принял его предложение и присоединился к Дискуссии видных деятелей (UNCTAD PanelofEminentPersons). Эта группа, состоящая из 7 человек, дает рекомендации Генсеку ООН по торговле и развитию по проблемам текущего и ключевого экономического развития, генерируя идеи для международных инициатив по их преодолению.

Отметив, что Конференция по торговле и развитию является одним из важнейших институтов ООН, президент РА высоко оценил структуру организации. Он также поблагодарил Конференцию и лично Генерального секретаря за безвозмездную подготовку доклада об инвестиционной политике Армении. Президент Саркисян выступил с таким предложением, и во время Женевской встречи в прошлом году была достигнута соответствующая договоренность. Президент Армении счел важным подготовку этого документа также с точки зрения привлечения иностранных инвестиций. Армен Саргсян выразил надежду, что недавний визит группы экспертов UNCTAD в Армению будет полезен для доклада, который будет готов в октябре этого года.

«Ныне период возможностей для Армении, и мы должны продолжать очень тесно сотрудничать», - сказал президент, добавив, что Армения может многое сделать, учиться и вкладывать средства в сотрудничество с конференцией.

После встречи директор департамента инвестиций и предпринимательстваUNCTAD Джеймс Джон сказал, что предложение президента Саркисяна проанализировать рамки инвестиционной политики и институциональные рамки в контексте существующих проблем и возможностей при подготовке доклада по Армении очень актуально.

«Все эти проблемы являются основой быстро меняющейся глобальной политической и экономической геополитики. В этом контексте не только Армения, но и другие страны должны пересмотреть свою стратегию развития, торговую и инвестиционную политику. Президент Саркисян представил свое видение развития Армении в XXI веке» , - сказал Джеймс Джон. - Его прогрессивные взгляды были чрезвычайно полезны для нас, и мы будем их учитывать при разработке теории инвестиционной политики в Армении. В ближайшие месяцы мы будем усердно работать над разработкой теории инвестиционной политики для Армении, оправдывающей ожидания президента. Уже в сентябре мы приедем в Армению, чтобы доложить ему и правительству о предложениях и поработать вместе, чтобы представить их на основе наших обсуждений и решений».