В Москве состоялось 31-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации РФ и НС Армении

В Москве состоялось 31-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала член фракции “Мой шаг” и Межпарламентской комиссии Ануш Беглоян, отметив, что она также выступила с совместным докладом.

“Я коснулась работы, целей и задач неправительственных организаций, созданных проживающими в России нашими соотечественниками. Для более эффективной, прозрачной и публичной работы неправительственных организаций, работающих в области армяно-российской дружбы, я выдвинула ряд практических предложений, которые вызвали большой интерес как у российских государственных чиновников, так и у руководителей армянских организаций РФ”, - написала Беглоян.