Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Марию Пейчинович Бурич по случаю избрания на пост генерального секретаря Совета Европы
Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание новоизбранному генеральному секретарю Совета Европы Марие Пейчинович Бурич. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:
“Уважаемая госпожа Пейчинович Бурич,
От всего сердца поздравляю Вас с избранием на пост генерального секретаря Совета Европы и выражаю поддержку правительства Республики Армения успешной реализации Вашей высокой миссии.
Убежден, что Ваш высокий профессионализм и богатый опыт будут наилучшим образом служить дальнейшим реформам организации и преодолению актуальных проблем, гарантируя устойчивость нашей общей системы ценностей.
Мы высоко ценим роль Совета Европы в реализации всеобъемлющих реформ по продолжительному укреплению демократических институтов в Армении.
Официально стартовавший недавно в Ереване План действий Армения-Совет Европы на 2019-2022 гг. является одним из успешных примеров нашего тесного сотрудничества, в рамках которого при консультативной поддержке Совета Европы запланированы широкомасштабные реформы судебной системы Республики Армения.Еще раз подтверждаю нашу решимость продолжать эффективное сотрудничество с Советом Европы и рассчитываю принять Вас в ближайшее время в Армении”.