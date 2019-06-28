Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Марию Пейчинович Бурич по случаю избрания на пост генерального секретаря Совета Европы 

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание новоизбранному генеральному секретарю Совета Европы Марие Пейчинович Бурич. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Уважаемая госпожа Пейчинович Бурич,

От всего сердца поздравляю Вас с избранием на пост генерального секретаря Совета Европы и выражаю поддержку правительства Республики Армения успешной реализации Вашей высокой миссии.

Убежден, что Ваш высокий профессионализм и богатый опыт будут наилучшим образом служить дальнейшим реформам организации и преодолению актуальных проблем, гарантируя устойчивость нашей общей системы ценностей.

Мы высоко ценим роль Совета Европы в реализации всеобъемлющих реформ по продолжительному укреплению демократических институтов в Армении.

Официально стартовавший недавно в Ереване План действий Армения-Совет Европы на 2019-2022 гг. является одним из успешных примеров нашего тесного сотрудничества, в рамках которого при консультативной поддержке Совета Европы запланированы широкомасштабные реформы судебной системы Республики Армения.

”.