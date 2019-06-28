Парламент Кипра ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Следующим этапа внутригосударственного процесса ратификации планируется подписание ратификации соглашения президентом Кипра”, - написала Нагдалян.