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Парламент Кипра ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС 


Парламент Кипра ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Следующим этапа внутригосударственного процесса ратификации планируется подписание ратификации соглашения президентом Кипра”, - написала Нагдалян.




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