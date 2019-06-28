Вице-премьер Тигран Авинян принял делегацию правительства Шарджи

Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян принял делегацию во главе с директором департамента межправительственных связей правительства Шарджи шейхом Фахимом Аль Касими. На встрече были обсуждены возможности развития деловых связей между Арменией и эмиратом Шарджа.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Авиняна, приветствуя гостей, вице-премьер Армении подчеркнул важность углубления торгово-экономических связей с регионом Аравийского залива, в том числе с ОАЭ. Он представил позитивные сдвиги в экономике Армении и реализуемые для улучшения инвестиционной среды шаги.

Выразив благодарность за прием, шейх Фахим Аль-Касими отметил, что видит большой потенциал для реализации с армянской стороной взаимовыгодных инициатив по ряду направлений. Представитель правительства Шарджи проинформировал вице-премьера Армении о реализуемой работе по выявлению наиболее выгодных направлений сотрудничества.

Собеседники коснулись разработки механизмов сотрудничества в области продовольственной безопасности, водной сферы, сельского хозяйства, переработки отходов, информационных технологий, туризма, образования, культуры и многих других областей. Была достигнута договоренность о продолжении обсуждений в рамках рабочей группы для представления практических предложений.