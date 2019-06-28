Плоды сотрудничества будут заметны в краткосрочной перспективе: вице-премьер Авинян на армяно-грузинском бизнес-форуме

Проходящий в Дилижане 27 июня бизнес-форум стартовал с выступлений вице-премьера Республики Армения Тиграна Авиняна и вице-премьера Грузии, министра регионального развития и инфраструктуры Майи Цкитишвили.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Авиняна, подчеркнув важность эффективного проведения бизнес-форума, вице-премьер Армении выразил уверенность, что плоды сотрудничества между деловыми кругами будут заметны уже в краткосрочной перспективе и будут способствовать росту благосостояния двух народов. Тигран Авинян отметил, что форум позволит бизнесменам из Армении и Грузии более подробно ознакомиться с экономической средой и инвестиционными возможностями двух стран и, конечно же, будет способствовать установлению деловых связей между представителями разных сфер.

Подчеркнув, что правительство Армении инициировало ряд реформ, направленных на улучшение бизнес-среды в Республике Армения и создание более благоприятных условий для иностранных инвестиций, вице-премьер Армении отметил, что существуют хорошие возможности для сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, есть возможности для совместной работы в сфере туризма, в частности, путем разработки туристическими агентствами двух стран совместных пакетов.

Завершая речь, Тигран Авинян пожелал всем участникам бизнес-форума успехов, продуктивных и практических дискуссий.