Замминистра ИД Армении представил на СМИД ОЧЭС демократические изменения в стране

В Софии 28 июня состоялось 40-е заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), в котором приняла участие армянская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Артаком Апитоняном. В составе делегации также были посол Армении в Болгарии Армен Саркисян и постоянный представитель Армении в ОЧЭС Саак Саркисян.

Заседание прошло под председательством действующего председателя ОЧЭС, вице-премьера и министра иностранных дел Болгарии Екатерины Захариевой.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своем выступлении Артак Апитонян представил внутриполитические события в Армении и процесс реорганизации и оптимизации правительства.

Подчеркнув важность всестороннего экономического сотрудничества в регионе, заместитель министра иностранных дел Армении коснулся необходимости эффективного использования и расширения существующих транспортных маршрутов и инфраструктуры в регионе, что особенно важно для стран, не имеющих выхода к морю, для обеспечения свободного и бесперебойного доступа к морю через транзитные пути. Он отметил, что в мире есть много успешных примеров, когда трансграничные торгово-экономические проекты помогли восстановить связи между народами и деловыми кругами, способствуя созданию благоприятных условий для стабильности и мира.

Артак Апитонян проинформировал участников о 23-м Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019), который состоится в Ереване в октябре, и подчеркнул, что Армения как страна-координатор Рабочей группы ОЧЭС по информационно-коммуникационным технологиям планирует организовать мероприятие для стран ОЧЭС, которое внесет вклад в развитие регионального сотрудничества в этой области.

Артак Апитонян подчеркнул, что попытки государств-членов ОЧЭС политизировать и проводить политическую конфронтацию неприемлемы, противоречат Уставу ОЧЭС и подрывают авторитет организации как эффективной региональной экономической структуры. Заместитель министра иностранных дел также затронул другие вопросы повестки дня ОЧЭС, в том числе реформы ОЧЭС и эффективность организации.

По итогам 40-го заседания Совета министров иностранных дел были приняты резолюции, решения и рекомендации, в том числе о присоединении Республики Македонии к ОЧЭС. В конце церемонии состоялась передача председательства в ОЧЭС Греции.