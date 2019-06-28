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Президент Армении встретился с генеральным директором компании Cargill


Президент Армении Армен Саркисян проводит встречи и обсуждения с руководителями и представителями лидирующих мировых компаний для привлечения инвесторов и инвестиций в Армению.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в рамках рабочего визита в Швейцарию Армен Саркисян встретился с генеральным директором компании Cargill Герт Жан ван дер Акером. Компания Cargill явяется одним из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной продукции.

Президент Саркисян подчеркнул важность возможного входа в Армению таких экономических гигантов, как Cargill, и отметил, что у нашей страны достаточно потенциала и возможностей для сотрудничества как в области производства продуктов питания, так и в области продовольственной безопасности.




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