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Армянский боксер Гор Нерсисян завоевал бронзу на Европейских играх


Армянский боксер Гор Нерсисян завоевал бронзу на Европейских играх. Как сообщает Арменпресс, соперником Нерсисяна в полуфинале был великобританец Бенджамин Виттекер.

На Европейских играх Армения завоевала 4 медали: самбист Тигран Киракосян завоевал золото, Давид Григорян - серебро, Арсен Казарян - бронзу, а боксер Арсен Казарян - бронзовую медаль.




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