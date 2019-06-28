Парламент Армении ратифицировал соглашение между Арменией и США 

Национальное Собрание Республики Армения ратифицировало Соглашение о сотрудничестве в поддержку реализации “Акта о соответствии налоговых счетов” между Арменией и США.

Как сообщает Арменпресс, этот вопрос на заседании Национального Собрания 28 июня представил заместитель председателя Центробанка Нерсес Ерицян.

Соглашение было подписано 12 февраля 2018 года в Ереване.

За ратификацию соглашения проголосовали 83 депутата.