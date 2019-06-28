Парламентская фракция “Мой шаг” выдвинула кандидатом в члены Высшего судебного совета Анну Маргарян

Парламентская фракция “Мой шаг” выдвинула кандидатом в члены Высшего судебного совета Анну Размиковну Маргарян. Как сообщает Арменпресс, с соответствующим заявлением выступил председатель НС Арарат Мирзоян.

В заявлении говорится: "Согласно ч.2 ст.144 конституционного закона РА “Регламент НС”, парламентская фракция “Мой шаг” выдвинула кандидатом в члены Высшего Судебного Совета (ВСС) Анну Размиковну Маргарян.

Согласно ч.5 ст.144 конституционного закона РА “Регламент НС”, вопрос избрания члена ВСС будет обсужден сразу же по завершении проводимой 28 июня по инициативе Правительства РА внеочередной сессии НС – на созываемой по инициативе депутатов НС внеочередной сессии”.