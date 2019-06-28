Взаимное возвращение граждан Армении и Азербайджана не является применением формулы “всех на всех”: МИД Армении

Возвращение гражданина Азербайджана из Армении в Азербайджан и возвращения нашего гражданина Завена Карапетяна из Азербайджана на Родину не является применением формулы “всех на всех”. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян на вопрос информационного агентства «News.am»

Вопрос: Мы сегодня получили информацию о возвращении гражданина Азербайджана из Армении в Азербайджан и возвращения нашего гражданина Завена Карапетяна из Азербайджана на Родину. Был ли это обмен по формуле “всех на всех”, или речь идет о другом процессе?

Ответ: Это не применение формулы “всех на всех”. Здесь речь не идет об обмене, поскольку мы с самого начала заявили, что Армения возвращает Азербайджану Эльвина Арифа Оглы Ибрагимова, незаконно пересекшего государственную границу РА 16 марта этого года, без каких-либо предусловий и по гуманитарным соображениям. Этот процесс был осуществлен посредством тесного сотрудничества с МККК (Международный Комитет Красного Креста) и, в частности, с миссией этой организации в Армении. Ибрагимов не совершал тяжкого преступления, поэтому на него распространяется индивидуальный подход на основе гуманитарного принципа.

Мы также приняли к сведению решение Азербайджана об освобождении гражданина Армении Завена Карапетяна, оказавшегося на территории Азербайджана при неизвестных обстоятельствах 20 июня 2017 года, и совместно с МККК организовали его возвращение на Родину.

Вопрос о гражданах Армении, находящихся на территории Азербайджана, всегда был в центре внимания МИД и неоднократно поднимался в различных форматах и на различных встречах, в том числе на последной встрече в Женеве.

Мы рады по поводу освобождения и возвращения нашего гражданина на Родину.