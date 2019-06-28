Правительство Грузии не рассматривает отставку главы МВД - новое заявление премьера

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе похвалил МВД за пресечение попытки свержения власти 20-21 июня, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Бахтадзе вспомнил события 1991 и 2003 годов, когда смена власти Грузии произошла силовым путем. "В обоих случаях оказалось так, что государственные институты были не на высоте, особенно министерство внутренних дел, которое должно было пресечь нападение на государственные институты", - сказал премьер.

"Сейчас министерство внутренних дел помогло нам избежать тяжкого сценария и повторения тяжкого опыта. Исходя из этого министр внутренних дел и все министерство внутренних дел заслуживают благодарности лично от меня и от общества", - сказал Бахтадзе.



