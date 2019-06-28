Мирзоян ожидает участия Грайра Товмасяна в решении кризиса в КС

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян ожидает участия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна в решении кризиса в КС. Как сообщает Арменпресс, Мирзоян сказал об этом в беседе с журналистами 28 июня.

«В первую очередь, Грайр Товмасян должен внести большой вклад в это решение. Я надеюсь, что г-н Товмасян скажет свое веское слово в качестве решения», - сказал Мирзоян.

На церемонии приведения к присяге судьи Конституционного суда Армении 20 июня Ваге Григорян отметил, что присягу дает в качестве единственного на данный момент судьи, и вступая в Конституционный суд, он берет на себя полномочия и обязанности председателя КС.

“Я присягу судьи КС, вступающего в Конституционный суд, даю в качестве единственного на данный момент судьи, поскольку другой судья в эти дни отсутствует из страны. И, взяв на себя полномочия и обязанности председателя КС, после обсуждения вопроса с членами КС, с их согласия или при отсутствии согласия, в приемлемом формате сообщу об этом также общественности и соответствующим конституционным органам власти, которые правомочны играть роль в этом процессе”,- отметил Григорян.