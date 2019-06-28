Арарат Мирзоян получи письмо Ваге Григоряна

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян получил письмо новоизбранного судьи Конституционного суда Ваге Григоряна. Как сообщает Арменпресс, Ваге Григорян направил письмо членам Конституционного Суда, Национальному Собранию, президенту Армении, правительству в связи с кризисом в Конституционном суде.

«Я получил письмо и собираюсь направить это письмо 131 другим членам парламента, и думаю, что есть повод для проведения дискуссий. Действительно, очевидно, что существует неопределенность, по-видимому, можно даже говорить о кризисе. Все страны выходят из таких кризисов посредством обширных дебатов. Утверждая и обосновывая существование кризиса, Ваге Григорян предлагает три решения», - сказал Мирзоян.

На церемонии приведения к присяге судьи Конституционного суда Армении 20 июня Ваге Григорян отметил, что присягу дает в качестве единственного на данный момент судьи, и вступая в Конституционный суд, он берет на себя полномочия и обязанности председателя КС.

“Я присягу судьи КС, вступающего в Конституционный суд, даю в качестве единственного на данный момент судьи, поскольку другой судья в эти дни отсутствует из страны. И, взяв на себя полномочия и обязанности председателя КС, после обсуждения вопроса с членами КС, с их согласия или при отсутствии согласия, в приемлемом формате сообщу об этом также общественности и соответствующим конституционным органам власти, которые правомочны играть роль в этом процессе”,- отметил Григорян.