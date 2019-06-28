Азиатские индексы - 28-06-19

ТОКИО, 28 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.29% и составил 21275.92 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.14% и составил 1551.14 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.60% и составил 2978.88 пункта, а HANG SENG снизился на 0.28% и составил 28542.62 пункта.