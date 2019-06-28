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Лавров: Путин и Трамп призвали избегать шагов, которые спровоцировали бы гонку вооружений


Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Осаке призвали избегать шагов, которые могут спровоцировать гонку вооружений. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"По стратегическим наступательным вооружениям, по стратегической стабильности оба президента сказали, что нужно избегать каких-либо шагов, которые будут провоцировать гонку вооружений. Оба согласились с тем, что эти вопросы являются ключевыми для международного сообщества в сфере безопасности, что Россия и США как две крупнейшие ядерные державы призваны сыграть ведущую роль в снижении рисков, которые, к сожалению, накапливаются и в этой сфере", - сказал Лавров.

Лавров добавил, что Россия и США понимают необходимость сотрудничества.

 

 

 




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