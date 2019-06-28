Меркель и Си Цзиньпин выступили за сохранение ядерной сделки по Ирану

Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и высказались на необходимость сохранения сделки. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении МИД.

Встреча состоялась на полях проходящего в Осаке саммита G20.

"Стороны обменялись мнениями по иранской ядерной проблеме и сходятся во мнении, что необходимо выполнять СВПД, посредством диалога решать проблему, избегать дальнейшей эскалации напряженности", - говорится в заявлении МИД КНР.