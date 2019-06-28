Лидеры G20 после первого дня саммита пообщались на концерте и приеме

Лидеры стран Группы двадцати завершили первый рабочий день саммита посещением концерта и торжественного приема в честь высоких гостей Осаки, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Торжественный вечер проходит в Доме приемов Осакского замка. Это один из самых известных и больших самурайских замков Японии. Лидерам, в частности, представят несколько сценок одного из традиционных японских театров Кёгэн, артисты которого разыгрывают короткие юмористические сценки. Кроме того, гостям покажут и музыкальные номера.

Перед началом мероприятия, куда лидеры были приглашены с супругами, состоялось официальное фотографирование. Во время фотографирования лидеры были в прекрасном расположении духа. Они разговаривали и шутили.

После фотографирования лидеры прошли в зал на концерт, а затем и на прием.

В субботу пройдет еще ряд рабочих сессий, после чего саммит "двадцатки" в Осаке завершится. В 2020 году этот форум будет принимать у себя Саудовская Аравия.