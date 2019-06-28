Северная Македония станет 13-м участником ОЧЭС, заявил МИД Болгарии

Северная Македония станет 13-м участником Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захарьева.

"У меня хорошие новости: сегодня по инициативе Болгарии мы пригласили в нашу организацию Северную Македонию, которая станет нашим 13-м официальным членом", - сказала Захарьева на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел ОЧЭС.

На прошедшем в пятницу саммите глав МИД стран-участниц ОЧЭС Болгария завершила свое председательство в организации. Следующим председателем ОЧЭС стала Греция.

Организация черноморского экономического сотрудничества объединяет 12 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину. Ряд государств и международных структур имеют в организации статус наблюдателя.