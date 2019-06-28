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Процесс выплаты пенсий за июль начнется со 2 июля


Процесс выплаты пенсий за июль 2019 г. начнется со 2 июля. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе социального обеспечения Армении.




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