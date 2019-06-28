Конституционный суд работает и будет работать в нормальном русле: объявление

Конституционный суд Республики Армения распространил заявление по поводу событий, развернувшихся в последние дни вокруг Конституционного суда.

«Арменпресс» представляет заявление полностью:

“Заявление судей Конституционного суда Республики Армения.

Уважаемые соотечественники!

Учитывая события, развернувшиеся в последние дни вокруг Конституционного суда, считаем необходимым заявить следующее:

В эти дни преобладающее большинство мнений относительно Конституционного суда являются политическими, поэтому учитывая обязанность судьи Конституционного суда в публичных выступлениях и в любых других обстоятельствах проявлять политическую сдержанность и нейтралитет, мы не реагируем на них. По поводу правовых вопросов считаем необходимым отметить, что частные мнения, своеобразные комментарии к Конституции и Конституционному суду, естественно, не могут привести к каким-либо правовым последствиям. Исключительное полномочие Конституционного суда дает окончательный комментарий конституционных норм, причем это может быть сделано только в рамках конкретного дела. Учитывая, что озвученные правовые вопросы согласно Конституции и Конституционному Закону “О Конституционном суде” могут стать предметом рассмотрения Конституционного суда, мы воздерживаемся от публичного выражения мнения по этим вопросам. Конституционный суд работает и будет работать в нормальном режиме, подчиняясь исключительно Конституции и обеспечивая верховенство Конституции.

г. Ереван 28.06.2019 г.

Заявление подписали председатель Конституционного суда Г. Товмасян, судьи Конституционного суда: А. Гюлумян, А. Диланян, Ф.Тохян, А.Тунян, А. Хачатрян, Г. Назарян, А. Петросян”.