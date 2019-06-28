Конституционный суд работает и будет работать в нормальном русле: объявление
15:36, 28 Июнь, 2019
Конституционный суд Республики Армения распространил заявление по поводу событий, развернувшихся в последние дни вокруг Конституционного суда.
«Арменпресс» представляет заявление полностью:
“Заявление судей Конституционного суда Республики Армения.
Уважаемые соотечественники!
Учитывая события, развернувшиеся в последние дни вокруг Конституционного суда, считаем необходимым заявить следующее:
- В эти дни преобладающее большинство мнений относительно Конституционного суда являются политическими, поэтому учитывая обязанность судьи Конституционного суда в публичных выступлениях и в любых других обстоятельствах проявлять политическую сдержанность и нейтралитет, мы не реагируем на них.
- По поводу правовых вопросов считаем необходимым отметить, что частные мнения, своеобразные комментарии к Конституции и Конституционному суду, естественно, не могут привести к каким-либо правовым последствиям.
- Исключительное полномочие Конституционного суда дает окончательный комментарий конституционных норм, причем это может быть сделано только в рамках конкретного дела.
- Учитывая, что озвученные правовые вопросы согласно Конституции и Конституционному Закону “О Конституционном суде” могут стать предметом рассмотрения Конституционного суда, мы воздерживаемся от публичного выражения мнения по этим вопросам.
- Конституционный суд работает и будет работать в нормальном режиме, подчиняясь исключительно Конституции и обеспечивая верховенство Конституции.
г. Ереван 28.06.2019 г.
Заявление подписали председатель Конституционного суда Г. Товмасян, судьи Конституционного суда: А. Гюлумян, А. Диланян, Ф.Тохян, А.Тунян, А. Хачатрян, Г. Назарян, А. Петросян”.