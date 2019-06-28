Незаконно пересекший государственную границу Армении Эльвин Ариф оглу Ибрагимов передан Азербайджану

Республика Армения, оставаясь верной нормам международного гуманитарного права и взятым на себя международным обязательствам, при содействии Международного комитета Красного креста (МККК) и под его эгидой осуществила процесс передачи Азербайджану Эльвина Ариф оглу Ибрагимова, незаконно пересекшего государственную границу Армении 16 марта. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

28 июня в сопровождении делегации МККК в Армении и представителей компетентных органов Армении вышеуказанное лицо было передано представителям делегации МККК в Азербайджане и властей Азербайджана.

Республика Армения осуществила этот гуманитарный шаг без каких-либо предусловий.

Армения передала Азербайджану лицо, незаконно пересекшее границу.