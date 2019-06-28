Правительство предлагает установить пошлину на экспорт металлолома из Армении даже при наличии сертификата страны происхождения

Правительство Армении представило Национальному собранию проект закона, которым предлагается установить пошлину на экспорт металлолома из Армении также и при наличии сертификата страны происхождения.

Как передает «Арменпресс», проект закона О внесении изменений в Закон РА “О государственной пошлине”, предлагающий это урегулирование, 28 июня представил депутатам министр экономики РА Тигран Хачатрян.

“Еще несколько лет назад с целью создания условий для производства продукции из местного черного металла была ограничена возможность вывоза металлолома из Армении и установлено, что при экспорте 1 тонны металлолома должна быть выплачена государственная пошлина в размере 80 тысяч драмов. До середины прошлого года регулирование закона создало такую среду, что лом не экспортировался, он покупался местными производителями и использовался в целях производства, однако в конце прошлого года было замечено, что от экспортера пошлина не взималась в том случае, если сертификат страны происхождения подтверждал, что этот лом имеет армянское происхождение.

Проектом предлагается, не меняя размер пошлины, уточнить, что организации имеющие документ, подтверждающий армянское происхождение лома, за экспорт также должны платить пошлину. То есть, этим изменением будет установлено взимание пошлины и в том случае, когда есть сертификат страны происхождения”, - сказал Хачатрян.