Борцы греко-римского стиля удачно стартовали на Европейских играх и дошли до полуфинала

Сборная Армении по греко-римской борьбе стартовала на Вторых Европейских играх. Как передает «Арменпресс», в рамках проходящих в Минске Европейских игр Карен Асланян (67 кг) в четвертьфинале превзошел норвежца Хаварда Йоргенсена.

Армянский борец вышел в полуфинал, где померится силами с серебряным призером чемпионата Европы 2018 года грузином Шмаги Болквадзе. Карапет Чалян (77 кг) в 1/4 финала одержал победу над молдавцем Игорем Бешлегу. В полуфинале он встретится с венгерским борцом Томасом Лориншецем.

Ранее Армен Меликян (60 кг) проиграл в стартовом поединке.

У сборной Армении пока 3 медали. Из армянских самбистов Тигран Киракосян завоевал золото, Давид Григорян - серебро и Арсен Казарян стал бронзовым призером.Во вторых Европейских играх участвуют около 4000 спортсменов из 50 стран. В рамках Европейских игр проводятся чемпионаты Европы по двум видам спорта, а соревнования по 8 видам спорта будут квалификационными для Олимпийских игр 2020 года в Токио. Армения участвует во вторых Европейских играх в составе 37 спортсменов.