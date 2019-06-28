В Испании второй человек умер из-за аномальной жары

Еще один человек - 93-летний мужчина - скончался от теплового удара из-за сильной жары в Испании, превышающей в некоторых районах 40-градусную отметку, сообщает издание ABC.

По информации издания, в четверг мужчина упал в обморок на улице в городе Вальядолид в автономном сообществе Кастилия и Леон из-за предполагаемого теплового удара. Когда на место прибыли сотрудники чрезвычайной службы, мужчина уже скончался,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство EFE, еще один 45-летний мужчина находится в больнице в городе Мурсия в тяжелом состоянии с симптомами, характерными для последствий сильной жары.

Ранее стало известно, что в пятницу утром 17-летний молодой человек скончался в городе Кордова в автономном сообществе Андалусия в результате теплового удара.

Радиостанция COPE сообщила ранее, что предупреждения о сильной жаре сохраняются в 34 провинциях в 13 автономных сообществах страны. Государственное агентство метеорологии объявило об экстремальных температурах в Каталонии, Арагоне, Риохе и Наварре, где температура в пятницу может достигнуть 42 градусов.

Из-за аномальной жары в каталонской комарке Рибера д'Эбре (провинция Таррагона, автономное сообщество Каталония) продолжает распространяться мощный лесной пожар, к настоящему времени огонь уничтожил 6,5 тысячи гектаров леса. По сообщениям властей, пожар может распространиться на 20 тысяч гектаров.