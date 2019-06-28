Время в Ереване: 11:07:36,   28 Июнь

NY Post: в США легкий самолет упал на жилой дом


Легкий самолет упал на жилой дом в штате Северная Каролина. Об этом в пятницу сообщила газета New York Post.

По ее данным, инцидент произошел в ночь на пятницу близ города Хоуп-Миллз. Погиб пилот и один из жителей дома. Еще один человек госпитализирован с тяжелыми травмами.

Причины произошедшего выясняются.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации