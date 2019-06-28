Министр юстиции и посол Соединенного Королевства обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес

Министр юстиции РА Рустам Бадасян 28 июля принял чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Джудит Маргарет Фарнуорт. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства юстиции РА, министр отметил важность сотрудничества с британскими партнерами в вопросе осуществления реформ и содействия ключевым программам и выразил уверенность, что сотрудничество по разным направлениям будет эффективным. Посол поздравила министра с назначением и поинтересовалась приоритетами министерства.

Министр Бадасян, касаясь краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных программ Министерства, выделил принятие и эффективную реализацию проектов судебно-правовых реформ и антикоррупционных стратегий, внедрение на основе лучшего международного опыта института взыскания имущества, приобретенного незаконным путем без обвинительного приговора, осуществление программы, направленной на развитие возможностей сотрудников Службы пробации, а также обсудил возможности предоставления финансовой помощи для обеспечения дальнейшей деятельности Фонда “Центр развития законодательства и правовых исследований” Министерства.

Посол Фарнуорт, подчеркнув важность возможностей и функций Министерства юстиции в деле реализации основных реформ и значительных изменений в Армении, подчеркнула, что они хотят быть полезными армянскому народу и содействовать в вопросе обеспечения плавного и эффективного процесса реформ.

В конце встречи были затронуты также и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.