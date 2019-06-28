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В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление


Рекордно низкое давление зафиксировано в Москве, сообщается на сайте "Метеоновости".

"Сегодня, 28 июня, утром центр ненастного циклона находился юго-восточнее Москвы. В результате, на главной метеостанции города атмосферное давление понизилось до рекордного значения 728 миллиметров ртутного столба. Прежний рекорд 28 июня составлял 732 миллиметра ртутного столба и наблюдался в 1956 году", - говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 




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