Виолончелист из США Златомир Фанг стал победителем Конкурса им. Чайковского

Виолончелисты из шести стран разыграли в финальной части медали ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского в Петербурге. Первое место и золотая медаль в этом марафоне достались 20-летнему виолончелисту из США Златомиру Фангу.

Финалисты выступили в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича в сопровождении заслуженного коллектива России академического филармонического оркестра под управлением народного артиста России Николая Алексеева,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Все члены жюри, и я в том числе, безумно устали, потому что очень трудно было из такого количества блестящих молодых музыкантов выбрать лучшего, наиболее достойного по тем или иным параметрам", - сказал ТАСС член жюри, народный артист России Сергей Ролдугин.

Златомир Фанг окончил Джульярдскую школу и подготовительную школу при консерватории Новой Англии (США). Учился у Тимоти Эдди, Ричарда Аарона и Джули Альберс. Победитель Международного конкурса виолончелистов имени Джордже Энеску (2016), Международного конкурса исполнителей на струнных инструментах имени Ирвина Кляйна, Сталбергского международного струнного конкурса и других престижных виолончельных конкурсов.

Вторую премию и серебряную медаль получил колумбийский виолончелист Сантьяго Каньон-Валенсиа. Третей премии и бронзовой медали удостоена россиянка Анастасия Кобекина. Четвертое место в этом смотре занял южнокорейский виртуоз Тэгук Мун, на пятом месте - самый юный участник финала - 17-летний китайский виолончелист с Ибай Чен. Шестерку лауреатов замкнула представительница Финляндии Сенья Элина Руммукайнен.