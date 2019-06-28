NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна Титане

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отправит космический аппарат Dragonfly ("Стрекоза") для исследования крупнейшего спутника Сатурна - Титана. Об этом сообщил в четверг директор американского космического ведомства Джеймс Брайденстайн, его выступление транслировалось на сайте управления.

"Сегодня я с гордостью объявляю о том, что наша новая миссия по программе New Frontiers ("Новые рубежи") под названием Dragonfly будет исследовать крупнейший спутник Сатурна - Титан. Dragonfly станет первым беспилотным посадочным модулем, который будет способен преодолеть расстояние в более чем 100 миль [160 км] в плотной атмосфере Титана", - объявил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Титан не похож ни на одно другое место в нашей Солнечной системе. И больше всего он похож на раннюю Землю. Инструменты, которыми оборудован аппарат, позволят нам исследовать органические вещества, оценить пригодность для жизни и заняться поиском химических маркеров, свидетельствующих о существовании там жизни в прошлом или даже ее присутствии в настоящее время", - добавил Брайденстайн.

Титан является крупнейшим спутником Сатурна и вторым по величине среди спутников других планет Солнечной системы. При этом размером он превосходит планету Меркурий. Это единственный спутник, обладающий плотной атмосферой.