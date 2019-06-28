Меркель обсудила с Трампом возможность переговорного процесса по Ирану

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что обсудила на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 возможность запуска переговорного процесса по Ирану. Ее слова приводит в пятницу пресс-служба кабмина ФРГ.

"Я провела двустороннюю встречу с американским президентом. При этом обсуждались торговые вопросы, но, прежде всего, ситуация в Ливии и в зоне Сахеля, разумеется, темы, связанные с Ираном - например, вопрос, как можно прийти к переговорному процессу, в поддержку которого я очень активно выступала", - отметила Меркель. "Как и прежде, ситуация [вокруг Ирана] очень напряженная", - констатировала канцлер,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Касаясь работы на G20, Меркель отметила, что, в частности, обсуждалась тема реформирования ВТО. Меркель также выразила надежду, что на полях саммита США и Китай достигнут прогресса в деле урегулирования торгового конфликта между ними.