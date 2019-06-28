Оззи Озборн запретил Трампу использовать свои песни в предвыборной кампании

Британский рок-музыкант, бывший участник группы Black Sabbath Оззи Осборн направил в предвыборный штаб президента США Дональда Трампа уведомление о запрете на использование своих песен в политической кампании. Заявление музыканта опубликовала в пятницу в Instagram его супруга, британская телеведущая Шэрон Осборн.

"Принимая во внимание несанкционированное использование песни Оззи Осборна Crazy Train, мы направили уведомление штабу Трампа, что им запрещено задействовать музыку Осборна в политической рекламе и кампании", - сказано в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Осборны также посоветовали американскому президенту "обратиться к его друзьям-музыкантам". "Может быть, [американские музыканты] Канье Уэст, Кид Рок или Тед Ньюджент разрешат использовать их песни", - добавили они.

В среду глава вашингтонской администрации опубликовал в Twitter видеозапись, на которой трансляция дебатов участников предвыборной гонки демократов на телеканале MSNBC прерывается кадрами с Трампом под композицию Оззи Осборна Crazy Train ("Безумный поезд").